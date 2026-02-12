¿Qué Hacer en Puebla este Sábado 14 de Febrero por Día de San Valentín 2026?

El amor llega Puebla para este sábado 14 de febrero, con la amplia oferta de actividades, eventos y experiencias únicas, puedes celebrar el Día del Amor y la Amistad con tu pareja, amigos o en familia. En N+ te decimos a dónde puedes ir este Día de San Valentín 2026.

Las calles del Centro Histórico de Puebla es un destino imperdible, aquí puedes realizar diferentes actividades totalmente gratis, entre ellas puedes asistir a la Noche de Museos que se llevará acabo este 14 de febrero, también puedes recorrer el romántico Callejón de los Sapos o El Parián en donde hay una gran variedad de restaurantes y artesanías con edición especial de San Valentín.

Visita el Parque Sendela ubicado en la Calle Osa Mayor #2520 frente a Angelópolis; En la Estrella de Puebla habrá citas románicas para parejas las cuales incluirán dos vueltas con una duración de 40 minutos en estos horarios: 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas; además pueden disfrutar del romántico carrusel y más actividades a su alrededor.

También, puedes disfrutar de las obras de teatro que se llevarán acabo este sábado: La emotiva obra "Eterno Van Gogh" llega a Puebla para una función especial en el Teatro Melpómene a las 7:15 p.m. y "De amor y Otras Patrañas del Corazón", una historia que te atrapara en El Breve Espacio Arte, Café & Bar en el Centro Histórico de Puebla a las 20:00 horas.

Si deseas comenzar los festejos desde el 13 de febrero, te recomendamos asistir el viernes a la proyección de la película Songs of Earth, una experiencia cinematográfica que celebra el vínculo entre la memoria, el paisaje y la vida, esto en la Cinemateca Luis Buñuel a las 19:00 hrs, la entrada es gratuita.

Pueblos Mágicos de Puebla para visitar este Día del Amor y la Amistad

¿Quieres salir de la ciudad? Puedes aprovechar este fin de semana para visitar los hermosos Pueblos Mágicos ubicados en Puebla; Entre ellos está Atlixco donde puedes ir a comprar flores para este Día del Amor y la Amistad o Cuetzalán un lugar romántico rodeado de montañas para disfrutar en pareja.

En Cholula puedes disfrutar del Festival Volarte 2026 el cual se llevará acabo del 12 al 15 de febrero en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula frente a la Gran Pirámide.

Noticia relacionada: Volarte Cartoons Festival 2026 en Puebla: Fechas, Conciertos y Concursos de Papalotes Gigantes

Zacatlán de las Manzanas, Chignahuapan Teziutlán, Pahuatlán, Tetela de Ocampo, Xicotepec y Tlatlauquitepec también ofertan postales hermosas para disfrutar este 14 de febrero. Los municipios de Huejotzingo y Huauchinango estarán de manteles largos con sus carnavales en donde huecúes saldrán a las calles llenos de color con un ambiente de fiesta para disfrutar en familia.

Val'Quirico, a pesar de ubicarse en Tlaxcala, es uno de los destinos preferidos por los poblanos para visitar en estas celebraciones pues la decoración hace que cada rincón sea fotografiable.

¿Qué Tan Caro Sale Festejar el Día del Amor y la Amistad?

Conciertos por el Día de San Valentín 2026 en Puebla este 14 de febrero

Con una gran variedad de espectáculos, Puebla abre sus puertas a artistas de talla nacional para compartir un momento único con tu pareja, amigos o familias.

El 13 de febrero Elefante llega a Puebla con su 30 Aniversario Tour, los boletos ya están a la venta para poder ver a esta emblemática banda de Rock Pop en el Auditorio Explanada.

El 14 de febrero la Sonora Santanera y Los Pasteles de América en Puebla se presentarán en el Teatro Principal del Centro Histórico a las 6:00 de la tarde.

Raúl Ornelas regresa a Puebla este Día de San Valentín con una noche romántica en el Complejo Cultural Universitario CCU BUAP.

Gloria Trevi se presentará en Puebla este 14 de febrero en el Auditorio GNP Seguros con su gira "La Fiesta" para celebrar el amor a todo pulmón.

La Gira Sinfónica de Mijares pondrá a vibrar a Puebla con más de 35 músicos en el Auditorio Metropolitano ubicado en la Territorial Atlixcáyotl CP 72560.

Noticia relacionada: Presentan el Carnaval de Huejotzingo 2026 ¿Cuándo Inicia la Festividad Más Grande de Puebla?

Noche de Museos en Puebla este sábado 14 de febrero de 2026

Si buscas agregar un toque de cultura para este San Valentín, no puedes perderte de la Noche de Museos que se llevará acabo este 14 de febrero, estos son los recintos que tendrán entrada gratuita.

Museo Universitario Casa De Los Muñecos

Capilla Del Arte UDLAP

Museo Amparo

Museo Viviente Puebla

Puente de Bubas

Galería 16

Museo «Casa Del Mendrugo»

Estudio Azul Art Gallery

Renacimiento Gráfico

Sala «Jose Luis Rodriguez Alconedo»

Barrio del Artista «Rincón Histórico»

«Rincón Histórico» Museo de La Talavera Poblana Armando

Galeria de Arte «Ana Sofia»

Galería de Los Sapos - Arte y Subastas

Club & Museo del Automóvil

Museo de Historia Scout Casa Del Clan De Rovers Hunab Ku

Museo de La Memoria Histórica Universitaria

Museo Nacional de Los Ferrocarriles Mexicanos

Arboterra (Entrada con Boleto)

(Entrada con Boleto) Pasaje Histórico

Acuario Michin Puebla (Entrada con Boleto)

(Entrada con Boleto) Museo Comunitario de Ignacio Romero Vargas

Museo Casa del Caballero Águila

Museo Cuna del Ejército Mexicano - Casa Colorada

Instituto Cultural Pabellón Del Ángel

Museo Regional Comunitario "Luciano Marquez Becerra»

Casa De Cultura de Teziutlán

Museo Del Ferrocarril de Teziutlán

Puebla ofrece el escenario perfecto para vivir una fecha inolvidable para este San Valentín, con sus calles empedradas y los balcones coloniales, el ambiente es ideal para un día inolvidable. Si deseas conocer más actividades puedes visitar la página oficial de la Secretaría de Cultura.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS