Seguridad

Detienen a Sujeto por Presuntamente Robar Motocicleta en Amozoc, Puebla

Mateo 'N' de 26 años de edad se encontraba conduciendo la unidad que contaba con reporte de robo vigente en la zona de Concepción Capulac.

Detenido Mateo N por Robo de Motocicleta en Concepción Capulac Amozoc PueblaAseguran Motocicleta con Reporte de Robo Vigente en Amozoc, Puebla. Foto: Facebook Secretaría de Seguridad Ciudadana Amozoc

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Operativo en Amozoc: SSC y SEMAR detienen a un hombre con motocicleta robada. Mateo 'N', de 26 años, fue arrestado en Concepción Capulac. Ayuda a la justicia si lo reconoces.

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