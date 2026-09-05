Detienen a Sujeto por Presuntamente Robar Motocicleta en Amozoc, Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Amozoc informó sobre la detención de un hombre que conducía una motocicleta que contaba con reporte de robo vigente.

De acuerdo con las autoridades, durante recorridos de seguridad y vigilancia en la zona de Concepción Capulac, elementos de la Policía Municipal, lograron recuperar la unidad de dos ruedas robada.

La motocicleta había sido reportada como robada un día antes, por lo que se mantenían acciones para su búsqueda y localización. Durante los recorridos, los elementos identificaron una unidad que coincidía con las características y placas reportadas.

Como resultado, fue detenido un masculino Mateo ‘N’ de 26 años de edad que conducía la motocicleta, quien fue trasladado ante la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica, respetando en todo momento sus derechos.

La SSC Amozoc dio a conocer que durante este operativo recibió apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla.

Por último, la dependencia municipal solicitó a la ciudadanía en general que en caso de reconocer al arrestado como probable autor de otros delitos, acudir ante la autoridad correspondiente y realizar una denuncia.

Con información de N+

GMAZ