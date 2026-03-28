Renuncia Fernando Chávez Méndez Secretario General de San Luis Potosí

Fernando Chávez Méndez presentó su renuncia al cargo de secretario General del Ayuntamiento de San Luis Potosí. La decisión tomó por sopresa al alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos quien dijo desconocer los motivos de la renuncia.

El edil informó que será en la próxima sesión de cabildo del martes donde presentará una propuesta para ocupar la titularidad de la Secretaría General, misma que deberá ser analizada y en su caso aprobada por el cuerpo edilicio.

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Ya Buscan Sucesor de Secretario de SLP

Galindo Ceballos comentó que el perfil que busca podría del mismo municipio, es decir, alguien que ya esté trabajando actualmente en la administración municipal.

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