¿Seguirá Haciendo Mucho Calor en Querétaro?; Pronóstico del Tiempo

El clima en Querétaro se mantendrá cálido a caluroso durante el fin de semana y hasta el lunes, con temperaturas que, en condiciones típicas de la temporada, pueden acercarse o superar los 30 °C en las horas más cálidas del día, según pronósticos climáticos generales para la región central del país.

Un sistema de alta presión atmosférica suele favorecer un ambiente seco y con escasa probabilidad de lluvias, generando temperaturas máximas que en ocasiones alcanzan los 30 °C o más, especialmente en jornadas de primavera y previo al verano.

Te Podría Interesar: Aplicarán Vacunas Gratuitas Contra Sarampión en Querétaro; ¿Dónde y Quién Participa?

Pronóstico del tiempo para el fin de semana

Para este sábado 21 de febrero , se espera un ambiente cálido con una máxima cercana a los 30 °C y mínimas alrededor de los 14 °C bajo un cielo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre.

, se espera un ambiente cálido con una máxima cercana a los y mínimas alrededor de los bajo un cielo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. El domingo 22 de febrero también se prevé cielo despejado o con pocas nubes y temperaturas que rondarán los 28 °C a 29 °C, manteniendo el clima seco y estable en gran parte del día.

Durante las mañanas, las temperaturas serán más agradables, pero conforme avance el día el calor será más intenso, por lo que las autoridades meteorológicas recomiendan tomar precauciones si se realizan actividades al aire libre, hidratándose adecuadamente y evitando la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación.

Historias Recomendadas: