Consultorio SUS Dará Atención Médica Gratis a Todas las Personas: Así Funcionará

Los consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS) son un esquema que busca ampliar el acceso a la atención médica de primer nivel y reducir las barreras relacionadas con la afiliación a una institución de salud. Las autoridades explicaron cómo funcionarán.

Durante la conferencia matutina de este martes, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar, detalló que estos espacios funcionarán como un primer punto de contacto para las personas que requieran atención médica. La estrategia contempla que cualquier persona pueda acudir, ser valorada y recibir una respuesta de acuerdo con sus necesidades.

El modelo plantea que una persona que necesite atención médica pueda acudir al consultorio SUS más cercano, donde será evaluada por personal médico.

Si el padecimiento puede resolverse en ese mismo nivel, recibirá atención ahí. Cuando se detecte una condición que requiera estudios, atención especializada o servicios hospitalarios, el personal podrá realizar la referencia correspondiente dentro de la red de salud.

La intención es que los consultorios no funcionen como unidades aisladas, sino que conecten con una red de servicios médicos, donde también se podrán referir pacientes al segundo nivel de atención.

El planteamiento del SUS es que la atención primaria esté disponible sin importar la condición laboral o la institución a la que pertenezca una persona.

De esta manera, los consultorios estarán dirigidos tanto a población de zonas urbanas como rurales y buscarán acercar los servicios médicos a comunidades donde actualmente existen dificultades para acceder a una unidad de salud.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el objetivo es que, ante un problema que no sea grave, la población pueda acudir directamente a estos espacios para recibir una valoración y atención médica gratuita.

"El objetivo es 12 mil consultorios en 24 entidades, los lugres más apartados o ciudades, se trata de si no hay una enfermedad grave acudir directamente al consultorio, ahí se le atenderá de forma gratuita y tendrá 60 medicamentos básicos para atender lo principal", precisó.

FBPT