Salud

Consultorio SUS Dará Atención Médica Gratis a Todas las Personas: Así Funcionará

El nuevo modelo de atención primaria busca que las personas puedan recibir una primera valoración sin importar su afiliación laboral

Atención médicaAtención médica en un consultorio del IMSS. Foto: IMSS

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