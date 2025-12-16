¿Dan Incapacidad Laboral por Influenza A H3N2? Estas Personas Son las que Están en Mayor Riesgo

Este 16 de diciembre de 2025, la Secretaría de Salud del Gobierno de México hizo un llamado a la población a mantener las medidas preventivas ante la influenza A H3N2, variante K, especialmente a reforzar la vacunación, ya que un contagio implicaría aislamiento y ausencias laborales.

Ante ello, aquí te contamos si se da incapacidad laboral en caso de presentar la enfermedad, que en varios países de Europa y también en Estados Unidos ya conocen como súper gripe.

Importancia de la vacunación

En la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que la influenza A H3N2, subclado K, se previene con la vacuna contra influenza que está disponible en México.

Indicó que dicha variante tiene como característica ser más contagiosa, pero responde bien al tratamiento habitual de la influenza, incluyendo el oseltamivir.

En este panorama, el funcionario hizo un llamado a la población a vacunarse y aseguró que hay abasto suficiente de vacunas. Recordó que Mexinvac es la que se aplica desde 2024.

Kershenobich además dio a conocer quiénes deben recibir la dosis:

Todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años de edad.

de entre 6 meses y 5 años de edad. Personas de 60 o más años de edad.

Personas con factores de riesgo: diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, obesidad, asma o con enfermedades que comprometan el sistema inmunológico.

“Al momento estamos en aproximadamente el 50% de la vacunación de la población, y les exhortamos a que todos acudan a los centros de vacunación para aplicarse la vacuna. En caso de que la nueva variante surgiera con mayor frecuencia, se logra prevenir”, dijo.

¿Se da incapacidad por contagio de súper gripe?

Al ser cuestionado por el tema laboral en caso de contagios, el titular de la Secretaría de Salud dijo que sí se da incapacidad laboral, pero comentó que se está tratando de vacunar en centros de trabajo para tratar de evitar afectaciones a los empleados.

“Estamos tratando de vacunar en centros de trabajo, de reforzar que trabajadores acudan precisamente para trata de evitar que tengan después que estar incapacitados y faltar a su trabajo. Personal de riesgo con esas edades y que esté trabajando debe vacunarse fundamentalmente para evitar ausencias laborales que son muy importantes”.

Kershenobich agregó que además de influenza, es importante la aplicación de la vacuna contra COVID-19 y neumococo.

Sobre esta última recordó que es una dosis cada cinco año y no anual como la de influenza y COVID-19.

