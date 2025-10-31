FDA Retira Medicamento para la Presión Contaminado con Sustancia Cancerígena

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha ordenado el retiro de un medicamento para la presión arterial contaminado con una sustancia cancerígena. Se han retirado de las farmacias y los hospitales medio millón de envases de hidrocloruro de prazosina.

Retiran medio millón de envases de medicamento contaminado

A principios de octubre, la farmacéutica Teva Pharmaceuticals USA anunció el retiro de 580 mil envases de prazosina de varias concentraciones. Al retiro de medicamentos también se sumó la compañía distribuidora Amerisource Health Services.

El retiro se debió a que la FDA halló trazas de nitrosaminas, una sustancia que se considera potencialmente cancerígena.

¿Qué son las nitrosaminas y por qué son cancerígenas?

Las nitrosaminas se forman cuando se unen dos sustancias muy comunes en la química orgánica: los nitritos y las aminas. Cuando se unen estos dos grupos de químicos, es común que se formen sustancias que pueden tener un potencial cancerígeno.

Es común encontrar nitrosaminas, por ejemplo, en el tabaco. También se encuentran en las carnes curadas, pues los nitritos se suelen usar en su fabricación y, según el almacenamiento y preparación de las carnes, pueden unirse con aminas.

Dentro de la industria farmacéutica, las nitrosaminas se pueden formar dentro del proceso de fabricación de los medicamentos. También pueden surgir en productos mal almacenados.

En total, la FDA ordenó el retiro de 181 mil 659 botellas con cápsulas de 1 miligramo de hidrocloruro de prazosina. También se retiraron 291 mil 512 botellas de cápsulas de 2 miligramos. Además, se retiraron 107 mil 673 botellas de 5 miligramos.

El hidrocloruro de prazosina suele recetarse a personas con presión alta por su efecto dilatador de los vasos sanguíneos. También se puede recetar en casos de insomnio derivado del estrés.

