Localizan Sin Vida a Tres Personas Desaparecidas en SLP; Hay un Familiar Detenido

Tres personas que eran buscadas desde el pasado 28 de julio en el municipio de Santa María del Río fueron localizadas sin vida este martes dentro de un inmueble ubicado en la calle Hidalgo, informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

Fiscalía Investiga el Caso y Detuvo a un Familiar de las Víctimas

Durante las primeras diligencias, elementos de la Policía de Investigación detuvieron a un familiar de las víctimas por su presunta participación en los hechos, aunque hasta el momento no se ha revelado su identidad ni el parentesco que mantenía con las personas fallecidas.

Las fichas de búsqueda difundidas previamente correspondían a Elena Niño Celaya, de 79 años; Ignacio Montejano Rodríguez, de 79 años; e Ignacio Montejano Niño, de 55 años, quienes fueron vistos por última vez el mismo 28 de julio en el Barrio de San José.

De acuerdo con la Fiscalía, el inmueble donde fueron encontrados los cuerpos fue ubicado como resultado de las investigaciones iniciadas tras la denuncia por la desaparición de las tres personas.