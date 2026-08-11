Seguridad

Localizan Sin Vida a Tres Personas Desaparecidas en SLP; Hay un Familiar Detenido

Tres personas desaparecidas desde el 28 de julio en Santa María del Río, San Luis Potosí, fueron localizadas sin vida dentro de un inmueble de la calle Hidalgo

Localizan Sin Vida a Tres Personas Desaparecidas en Santa María del RíoLocalizan Sin Vida a Tres Personas Desaparecidas en Santa María del Río. Foto: N+

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Tres personas desaparecidas en Santa María del Río fueron encontradas muertas. Un familiar fue detenido. La investigación sigue en curso.

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Localizan Sin Vida a Tres Personas Desaparecidas en SLP; Hay un Familiar Detenido