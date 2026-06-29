Así Detuvieron a 'La Muñeca', Ligado con Homicidios de José y Ximena: ¿Quién Es Jovany ’N’?

Autoridades reportan detención de hombre presuntamente ligado al homicidio de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz

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Detienen a 'La Muñeca' en Morelos, vinculado a homicidios de Ximena y José. Jovany 'N' controlaba puntos de droga en CDMX. Descubre más sobre su captura.

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