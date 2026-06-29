Así Detuvieron a 'La Muñeca', Ligado con Homicidios de José y Ximena: ¿Quién Es Jovany ’N’?

Fuerzas de seguridad detuvieron en Morelos a Jovany “N”, alias La Muñeca, señalado como integrante de la célula delictiva relacionada con el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, ocurrido en mayo de 2025, informaron autoridades este lunes.

El sujeto fue aprehendido en el municipio de Yautepec, en posesión de un arma de fuego y dosis de droga.

Además, de acuerdo con información oficial, Jovany “N” es identificado como responsable de controlar los puntos de venta de droga en las colonias El Arbolillo I, San Felipe de Jesús e Impulsora, de la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Así fue la detención en Morelos

En un comunicado conjunto, autoridades federales y de la CDMX detallaron que a partir del análisis de diversas líneas de investigación, trabajos de seguimiento y labores de inteligencia fue posible localizar al objetivo en Yautepec.

Lo anterior como parte de las indagatorias por el homicidio de dos servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México.

En el despliegue participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

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“En el operativo realizado en dicho lugar, se llevó a cabo la detención de Jovany “N”. Durante una revisión realizada conforme a los protocolos de actuación, le fue asegurada un arma de fuego corta, una báscula gramera y una bolsa con dosis de droga”, añadieron.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Las instituciones participantes refrendan su compromiso de continuar las investigaciones, en coordinación con autoridades locales y federales, para detener a todas las personas involucradas y garantizar que este lamentable hecho no quede impune”, añadieron.

Detención de objetivo prioritario

Por su parte, el titular de la SSC capitalina, Pablo Vázquez, señaló que esta detención realizada el pasado viernes permitirá avanzar en la investigación del homicidio de los colaboradores.

Aseguró que es una detención relevante, de uno de los objetivos prioritarios que se buscaban.

“Vamos a seguir desarrollando líneas de investigación”, apuntó.

El funcionario recordó que se presume la participación de Jovany “N” en diversos delitos, como narcomenudeo y extorsión, y que “habría tenido participación en el entramado de coordinación del ataque de Ximena Guzmán y José Muñoz.

SPB