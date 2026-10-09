Seguridad

Así Operaba Familia Que Extorsionaba Con IA: Suplantaban Voces de Ministros y Gobernadores

El grupo operaba desde 2021 y tenía como víctimas a políticos, funcionarios públicos y empresarios

Foto: Fiscalía de EdomexFoto: Fiscalía de Edomex

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