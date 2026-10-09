Así Operaba Familia Que Extorsionaba Con IA: Suplantaban Voces de Ministros y Gobernadores

Luis “N”, quien fue tesorero general y secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán, fue detenido junto con su esposa, Liliana “N”; sus hijos, Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”; y su escolta, Agustín Arturo “N”, por su probable participación en una red de extorsión que utilizaba inteligencia artificial (IA) para suplantar la identidad y la voz de altos funcionarios.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México, el grupo operaba desde 2021 y tenía como víctimas a políticos, funcionarios públicos y empresarios. La red aprovechaba los contactos que Luis “N” construyó durante su trayectoria en el servicio público para identificar objetivos y obtener información confidencial.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Usaban IA para Suplantar Voces de Funcionarios y Extorsionar; Detienen a 5 en Edomex

¿Cómo operaba la red de extorsión?

El primer paso consistía en contactar a las víctimas mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto. Los integrantes del grupo se hacían pasar por Ministros de la Suprema Corte, Gobernadores, Presidentes Municipales, así como servidores públicos de Presidencia de la República y otras dependencias federales.

“Mi jefe quiere hacerle una llamada desde su celular, por favor, si me proporciona su número en unos minutos se comunica con usted por WhatsApp”, decían los mensajes.

Con ese primer acercamiento obtenían números telefónicos personales, agendas, datos de las dependencias y detalles sobre asuntos políticos o económicos. La información les permitía generar confianza y preparar el siguiente paso del engaño.

Después, las víctimas recibían una comunicación del supuesto funcionario al que los intermediarios habían mencionado. Los presuntos extorsionadores utilizaban lenguaje previamente estudiado, perfiles con nombres y logotipos oficiales e incluso inteligencia artificial para imitar voces y crear conversaciones ficticias entre funcionarios.

Una vez establecida la comunicación, solicitaban dinero en efectivo para supuestas operaciones políticas o para agilizar pagos. También pedían apoyo para incorporar personas a estructuras administrativas o recomendaban contratar servicios con determinadas empresas.

¿Cómo recibían el dinero y qué hacían con él?

Según las indagatorias, las exigencias económicas se cubrían principalmente en efectivo. Cuando necesitaban transferir los recursos al sistema bancario, presuntamente utilizaban una empresa de arquitectura y construcción propiedad de Aimee “N”.

La Fiscalía señaló que parte del dinero obtenido habría servido para adquirir propiedades en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama. De hecho, su centro de operación se encontraba en una residencia ubicada al interior del exclusivo fraccionamiento “La Providencia” en el municipio de Metepec, Estado de México.

Foto: Fiscalía de Edomex

¿Qué papel tenía el exfuncionario y qué pruebas encontraron?

Luis “N” ocupó cargos en la administración pública de distintos niveles, incluido el Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013. También cuenta con antecedentes penales por peculado y fue inhabilitado en esa entidad.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía aseguró al menos 19 teléfonos celulares de marcas como iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, además de tarjetas SIM relacionadas con números reportados por algunas víctimas.

Los cinco detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya. El 6 de octubre, una autoridad judicial del Estado de México los vinculó a proceso por el delito de extorsión e impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar.