Desaparecidos

Hasta Octubre de 2026 Han Sido Localizadas Más de 16 Mil Personas, Informa Segob

Rosa Icela Rodríguez reveló que de las 3 mil 473 personas que fueron encontradas por la Alerta Nacional, 219 fueron halladas sin vida

Glorieta de los Desaparecidos en Guadalajara, JaliscoGlorieta de los Desaparecidos en Guadalajara, Jalisco. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Impactante informe: Segob revela que 16,003 personas han sido localizadas, pero 219 fueron halladas sin vida. Conoce los detalles de la Alerta Nacional y las estrategias de búsqueda.

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