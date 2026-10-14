Hasta Octubre de 2026 Han Sido Localizadas Más de 16 Mil Personas, Informa Segob

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que hasta el 8 de octubre de este año han sido localizadas 16 mil 003 personas que estaban reportadas como desaparecidas.

Se detalló que de ellas, 6 mil 939 fueron a través de la Plataforma Única de Identidad; 4 mil 788 producto de la estrategia con entidades federativas; 3 mil 473 por la Alerta Nacional y mil 214 de la búsqueda en territorio.

En conferencia de prensa desde el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia, reveló que de las 3 mil 473 personas que fueron encontrados por la Alerta Nacional, 219 fueron localizadas sin vida.

Por su parte, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, señaló que de las mil 214 personas que fueron localizadas en territorio, mil 040 fueron por ausencia voluntaria; 71 por consumo de sustancia o en situación de calle; 19 por violencia familiar; 19 por detención de alguna autoridad; 19 por problemas de salud física o mental; 17 por privación de libertad; 15 por sustracción de familiares y 14 por accidentes.

También, se dio a conocer la integración de un grupo de nueve expertos nacionales e internacionales, que se incorporó al trabajo de análisis técnico y científico de búsqueda.

Con información de N+