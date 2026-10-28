Seguridad

Madres Buscadoras de Sonora se Reúnen con la FGR para Revisar Estrategia Nacional de Búsqueda

También abordaron los próximos pasos para fortalecer las investigaciones

Madres Buscadoras de Sonora se Reúnen con la FGR para Revisar Estrategia Nacional de BúsquedaMadres Buscadoras de Sonora se Reúnen con la FGR. Foto: CUARTOSCURO

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En Hermosillo, madres de desaparecidos dialogan con la secretaria de Gobernación sobre avances y próximos pasos en la búsqueda de sus seres queridos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+