Madres Buscadoras de Sonora se Reúnen con la FGR para Revisar Estrategia Nacional de Búsqueda

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió en Hermosillo, Sonora, con madres buscadoras, familiares de personas desaparecidas y colectivos de la zona noreste del país, para escuchar sus demandas y compartir los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda.

A través de una publicación en redes sociales, la funcionaria informó que el encuentro contó con la participación del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, y la comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo.

También estuvieron presentes el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina; la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y un representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

De acuerdo con Rodríguez, durante la reunión se compartieron los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como los siguientes pasos para fortalecer las investigaciones, la identificación humana y la atención a las familias que buscan a un ser querido.

La publicación no detalló los acuerdos específicos alcanzados durante el encuentro ni las medidas concretas que se implementarán a partir de las demandas planteadas por los colectivos.

La Estrategia Nacional de Búsqueda contempla acciones para agilizar la localización de personas desaparecidas, fortalecer las investigaciones y mejorar los procesos de identificación humana. Entre sus medidas están la búsqueda inmediata, el intercambio de información entre instituciones y el fortalecimiento de las capacidades forenses.

El plan también busca mejorar la coordinación entre autoridades federales y estatales, así como mantener la atención a familiares y colectivos de búsqueda. En este proceso participan la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda, entre otras instituciones.