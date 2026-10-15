Narcotráfico

Audiencia de Caro Quintero: Cómo se Elige al Jurado Anónimo para Juzgarlo en EUA

La audiencia de Rafael Caro Quintero en Nueva York terminó sin un acuerdo de culpabilidad y ahora será juzgado por un jurado anónimo

Rafael Caro Quintero en audiencia¿Cómo se elige a un jurado anónimo como en el caso de Caro Quintero? Foto: EFE
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