Audiencia de Caro Quintero: Cómo se Elige al Jurado Anónimo para Juzgarlo en EUA

Este miércoles se celebró en Nueva York una audiencia en contra del narcotraficante mexicano, Rafael Caro Quintero, la cual terminó sin un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía. Se espera que el fundador del extinto Cártel de Guadalajara sea juzgado por un jurado anónimo en 2027. ¿Cómo se compondrá este jurado?

Durante la audiencia de este 14 de octubre 2026, el juez Frederic Block señaló que la próxima audiencia será el 20 de noviembre. Además estableció un calendario previo al juicio. Las defensas de Caro Quintero y su coacusado, su sobrino Ismael Quintero, deberán presentar sus mociones antes del 18 de diciembre. Por su parte, la Fiscalía responderá antes del 22 de enero.

Rafael Caro Quintero está acusado de narcotráfico y crimen organizado, así como de participar en el asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Enrique “Kiki” Camarena. El narcotraficante fue arrestado en 2022 en Sinaloa y fue trasladado a Estados Unidos en febrero de 2025. Entre los otros 28 detenidos que fueron trasladados figuraba Vicente Carrillo Fuentes, antiguo líder del Cártel de Juárez.

Durante la audiencia en la corte federal de Nueva York, la Fiscalía solicitó que el juicio de Caro Quintero se componga de un jurado anónimo.

Esta figura nació en estados Unidos en 1977 durante el juicio del narcotraficante Leroy Barnes. Desde entonces, esta clase de jurado se ha aplicado casi exclusivamente en casos donde se juzga a crímenes violentos, con el fin de proteger la integridad de los elegidos.

Una excepción fue el juicio penal contra Donald Trump, quien fue encontrado culpable de 34 cargos por falsificación de registros comerciales. Por petición del juez Juan Merchan, el jurado que condenó de forma unánime al ahora presidente estuvo compuesto por doce personas cuya identidad fue reservada.

Las medidas de protección para los miembros del jurado también incluirían que estén parcialmente aislados durante el proceso. Durante cada día del proceso, serían trasladados por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

La figura del jurado anónimo ya ha sido usada previamente en casos vinculados al crimen organizado en México. Durante los juicios de Genaro García Luna y de Joaquín “El Chapo” Guzmán el juez Brian Cogan ordenó que se resguardara la identidad de los miembros.

El procedimiento estándar para elegir un jurado es el llamado voir dire. En él se selecciona de forma aleatoria a los ciudadanos y se les entrevista para evaluar si podrían emitir un veredicto imparcial.

A diferencia de los juicios comunes, en el caso de los jurados anónimos no es infrecuente que ni siquiera los abogados puedan acceder a la identidad de estos, para prevenir represalias.

La figura del jurado anónimo no ha estado exenta de controversias y en ocasiones medios de comunicación han logrado impugnar estas decisiones para conocer la identidad de las personas que participaron en un veredicto en casos de notable importancia, según señala el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa.

EDG