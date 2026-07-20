Narcotráfico

Golpe al CJNG: Detienen al ‘M4’, Ligado a ‘El Jardinero’

Las autoridades dieron a conocer que está relacionado con secuestros y narcotráfico

alias “M4”,Detienen al 'M4', relacionado con varios delitos. Foto: X, @OHarfuch

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