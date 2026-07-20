Golpe al CJNG: Detienen al ‘M4’, Ligado a ‘El Jardinero’

El Gabinete de Seguridad dio a conocer hoy, 20 de julio de 2026, que detuvieron al ‘M4’, quien está ligado a ‘El Jardinero’.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que, como resultado de labores de inteligencia e investigación, elementos de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia realizaron siete cateos en distintos puntos de Nayarit.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen al ‘M4’, Integrante del CJNG y Ligado a ‘El Jardinero’

Como resultado del operativo fueron detenidas 10 personas presuntamente vinculadas a una célula del CJNG con presencia en Nayarit, Puebla y Tlaxcala.

Entre los capturados se encuentra José Guadalupe Ahumada Villegas, alias 'M4', señalado como uno de los operadores de la organización criminal.

¿De qué delitos es señalado?

La organización de la que formaba parte está relacionada con diversos delitos de alto impacto, entre ellos: Secuestro.

Extorsión.

Homicidio.

Narcotráfico.

Tráfico de armas.

Robo al transporte de carga.

Robo de hidrocarburos.

FBPT