Fiscalía de Sinaloa Catea Restaurante Donde Desapareció el Joven Duranguense Carlos Emilio

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, realizaron un cateo en el restaurante donde Carlos Emilio ‘N’, fue privado de la libertad el pasado 5 de octubre, mientras convivía con su familia en el puerto de Mazatlán.

El joven de 21 años y originario de Durango ingresó al baño del bar donde se encontraba en compañía de primos y amigos, donde fue visto por última vez, el gobernador, Rubén Rocha Moya, mencionó que la Fiscalía del Estado continúa con las investigaciones del caso.

FGED Emite Ficha de Búsqueda por Joven Desaparecido en Mazatlán.

El mandatario estatal, mencionó que el padre de Carlos Emilio ha acompañado a la Fiscalía General del Estado en los cateos que se realizan en restaurantes e inmuebles pertenecientes a los socios del bar o de los encargados de seguridad.

Además, no se descartó que el titular de la Secretaría de Economía en Sinaloa y accionista del restaurante Terraza Valentino, Ricardo Velarde Cárdenas pueda ser sustituido de su cargo.

De acuerdo con datos del INEGI, en su encuesta nacional de seguridad pública urbana, Rocha Moya señaló que el índice en la entidad ha bajado, afirmando que en otros estados el índice delictivo incremento.

Fiscalía de Durango pide evitar viajar a Mazatlán

Tras la alerta emitida por la Fiscalía General del Estado de Durango para evitar viajes a Mazatlán, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que no existe motivo para considerar al puerto como un lugar inseguro.

El mandatario destacó que el gobierno estatal había reforzado las acciones de seguridad y promoción turística y recordó que incluso Estados Unidos había retirado recientemente su alerta de viaje hacia Mazatlán.

