Encuetran los Cuerpos de Dos Mujeres con Herida de Bala en Predio de Culiacán

El homicidio de dos mujeres jóvenes fue confirmado la noche de este viernes 16 de enero en la colonia Juntas de Humaya, en Culiacán, luego de que sus cuerpos fueran localizados sin vida en un predio ubicado a un costado de la calle Amapola, vialidad paralela a las vías del ferrocarril, en las inmediaciones del callejón número 3 y de un parque del sector.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, por lo que el caso es investigado como un doble homicidio. Las autoridades señalaron que ambas mujeres fueron encontradas en una zona despoblada, lo que dificultó que el hallazgo se realizara de manera inmediata.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades ni características físicas de las jóvenes, únicamente se informó que se trataba de dos personas del sexo femenino de apariencia joven. Tampoco se ha precisado la mecánica exacta de los hechos ni el posible móvil del ataque.

Encuentran sin vida a dos mujeres con heridas de arma de fuego en un predio de Culiacán.

Peritos de la Fiscalía ingresaron al predio para llevar a cabo el procesamiento del sitio, documentando las condiciones en las que fueron localizados los cuerpos y las evidencias relacionadas con las lesiones por arma de fuego que presentaban ambas víctimas.

Posteriormente, los cuerpos fueron levantados y trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicarán los estudios de ley que permitirán establecer con mayor precisión las causas de muerte y contribuir a la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades indicaron que el caso continuará bajo investigación, sin que hasta ahora se haya informado sobre personas detenidas o líneas de indagatoria confirmadas, mientras se recaba mayor información que permita esclarecer lo ocurrido.

