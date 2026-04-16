Un ataque armado registrado la tarde de este jueves 16 de abril dejó como saldo un hombre sin vida y dos más heridos en la colonia Los Mezcales, en Culiacán. La agresión ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde sobre la avenida Álvaro Obregón, a las afueras de una carpintería, donde las víctimas se encontraban en la banqueta cuando fueron sorprendidas por un grupo armado que abrió fuego.

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De acuerdo con la información disponible, los agresores utilizaron tanto armas largas como armas cortas, realizando múltiples disparos contra las personas que se encontraban en el sitio. Tras el ataque, los responsables huyeron con rumbo desconocido, mientras vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Minutos después del reporte, al lugar arribaron elementos de distintas corporaciones. Los agentes procedieron a resguardar el área mientras se iniciaban las primeras diligencias.

Ataque armado afuera de carpintería deja un hombre sin vida y otros dos heridos en Culiacán.

En el sitio, las autoridades confirmaron que uno de los hombres ya no contaba con signos vitales a consecuencia de las heridas producidas por los disparos. La escena quedó bajo resguardo para permitir el trabajo de los peritos y el levantamiento de indicios relacionados con el ataque.

En tanto, los otros dos hombres que resultaron lesionados fueron auxiliados en el lugar y posteriormente trasladados a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud, ni sobre la identidad de las víctimas.

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La avenida Álvaro Obregón fue cerrada para las investigaciones del ataque armado.

El hecho provocó afectaciones en la circulación vehicular, ya que la avenida Álvaro Obregón fue cerrada en ambos sentidos durante varias horas, mientras se realizaban las labores periciales y de investigación en la zona.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este ataque armado registrado en la colonia Los Mezcales, en Culiacán.

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