Estas Escuelas de la UNAM Suspenden Clases por No Garantizarse Acceso Seguro

Debido al reporte de fallas en los torniquetes, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la suspensión de clases este jueves.

La escuela de nivel medio superior de la máxima casa de estudios del país precisó que esta afectación en el acceso automatizado impide garantizar el ingreso seguro de los estudiantes.

La directora general de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, María Patricia García Pavón, confirmó en entrevista con medios de comunicación que los torniquetes del plantel fueron vandalizados un día antes por personas ajenas a la comunidad universitaria, además que dañaron cámaras de reconocimiento facial y las cortinas que protegen los torniquetes.

La funcionaria informó que se trabaja para restablecer el sistema a la brevedad y pidió a la comunidad mantenerse informada por medios oficiales.

En lo que va de 2026, el CCH Sur de la UNAM ha enfrentado diversas suspensiones de clases y tensiones derivadas de la crisis de seguridad iniciada tras el homicidio de un estudiante en septiembre de 2025.

Apenas el 3 de febrero del presente año esta escuela reanudó oficialmente las clases presenciales tras 133 días de suspensión, que obligaron a clases a distancia. El regreso ocurrió bajo un nuevo "regreso seguro" que incluyó torniquetes de acceso, cámaras, botones de pánico y credencialización.

Otra escuela afectada en las actividades académicas ha sido la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) Plantel 1 "Gabino Barreda" de la UNAM; el miércoles 8 de octubre, un grupo de personas encapuchadas ingresó por la fuerza a las oficinas administrativas, de acuerdo con la dirección del plantel.

En este caso, el personal presente intentó contener la situación y la medida buscó proteger a la comunidad.

En un primer momento se difundió que se trataba de un enfrentamiento entre estudiantes y porros, grupos que actúan como choque dentro de planteles universitarios, con armas, pero autoridades aseguraron que se trató de una riña entre alumnos y no de una agresión de personal directivo.

Las autoridades de dicho plantel, en su comunicado, no hicieron referencia al alumno lesionado.

Los jóvenes sostienen que habían entregado varios pliegos petitorios por denuncias de acoso y abuso en la preparatoria y que no habían sido atendidos.

La última actulización de la Prepa 1 de la UNAM ocurrió la tarde de este jueves 8 de octubre con un comunicado, donde denunció un nuevo ingreso forzado a las instalaciones de encapuchados y que presentará una denuncia ante las autoridades.

Detalló que dicho grupo que no se identificó se presentó al exterior con pinzas, guantes, visores y otras herramientas, rompieron candados y entraron a las instalaciones, “posteriormente con violencia obligaron al personal presente a desalojarlas”.

Adelantó que para evitar mayores afectaciones a los alumnos, de continuar esta situación, las actividades académicas serían a distancia a partir del lunes 12 de octubre, y convoca a la comunidad estudiantil a una mesa de diálogo el viernes 9 de octubre a las 12:00 horas.

HVI