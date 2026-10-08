Sociedad

Estas Escuelas de la UNAM Suspenden Clases por No Garantizarse Acceso Seguro

CCH Sur reporta que torniquetes fueron vandalizados y la Prepa 1 denuncia nuevo ingreso forzado de encapuchados a las instalaciones

Estas Escuelas de la UNAM Suspenden Clases por No Garantizarse Acceso SeguroTorniquetes con reconocimiento facial y cámaras de videovigilancia en los accesos del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la UNAM. Foto: Cuartoscuro
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