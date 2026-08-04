Sociedad

Temblor en México Hoy 4 de Agosto 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos este Martes

Conoce aquí los detalles de los temblores registrados este martes en México, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional

Centro Alterno de Monitoreo (CAM) del Servicio Sismológico Nacional (SSN) en Hidalgo. Foto: Cuartoscuro | ArchivoCentro Alterno de Monitoreo (CAM) del Servicio Sismológico Nacional (SSN) en Hidalgo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, 4 de agosto de 2026, México registra varios sismos según el SSN. Descubre cómo preparar tu mochila de emergencia y plan de protección civil. ¡Infórmate y protege a tu familia!

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