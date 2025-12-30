Aseguran 400 Kilos de Droga Transportada en Cajas de Pescado Congelado en Carretera de Sonora

Un cargamento de 400 kilos de cocaína que eran transportados en un tractocamión con ruta de Chihuahua a Tijuana, fue interceptado en el Municipio de Caborca, en un operativo a cargo de la Mesa Estatal de Seguridad.

Agentes de la Fiscalía General de la República y militares de la 45 Zona Militar, descubrieron la droga a bordo de un tráiler de color blanco, con doble remolque de cajas refrigeradas, cuando circulaba por la carretera federal número 2, en el tramo Caborca-Sonoyta.

La droga era transportada en 400 paquetes envueltos en plástico, camuflados entre cajas de pescado congelado al alto vacío.

Capturaron al chofer del tractocamión que transportaba la droga

La Mesa Estatal de Seguridad informó que de acuerdo a la investigación, la droga tenía como ruta de traslado Chihuahua-Tijuana, siendo interceptada oportunamente gracias a las labores de inteligencia, vigilancia y coordinación interinstitucional.

Agentes federales además del aseguramiento de la cocaína, reportaron la captura de Jared Antonio “N”, el conductor del tractocamión, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, para ser investigado por delitos contra la salud y tráfico de drogas.

Reportero: José Ponce N+

