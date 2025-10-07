Ataque Armado Deja a Dos Hombres Lesionados en Colonia Solidaridad, en Hermosillo

Dos hombres resultaron heridos de bala durante un ataque armado que se registró la noche del lunes 6 de octubre, en la colonia Solidaridad, al norte de Hermosillo, en donde además intentaron incendiar el domicilio donde ocurrió la agresión.

Los hechos sucedieron alrededor de las 23:54 horas, en el cruce de las calles Sierra Obscura y Sierra de las Pintas, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego y el intento de prender fuego a un domicilio.

Las víctimas, quienes recibieron impactos de bala en el pie derecho, fueron auxiliadas por paramédicos de la Cruz Roja y trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Sujetos realizaron seis disparos contra los hombres

De acuerdo con testigos, dos sujetos armados llegaron al sitio y efectuaron al menos seis disparos contra las víctimas; posteriormente, intentaron incendiar la vivienda antes de huir corriendo hacia el sur, por la calle Sierra de las Pintas.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal acordonaron la zona y realizaron un operativo de búsqueda, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables.

