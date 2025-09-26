Lluvias e Inundaciones en Sonora: Cierre de Carreteras y Crecida de Arroyos

Debido a las lluvias que se han presentado en el estado de Sonora, autoridades de Protección Civil dieron a conocer el cierre temporal de algunas carreteras del estado.

Tal como se había pronosticado, hoy se presentaron lluvias de moderadas a intensas en todo el estado, autoridades estatales atienden afectaciones generadas en distintos puntos de la entidad, principalmente en algunos tramos carreteros.

Los cierres carreteros temporales son en los siguientes tramos:

Carretera Arizpe-Cananea,

Vados de Tahuichopa y Chinapa

Ímuris-Cananea

La región norte y noreste tiene acumulados de más de 70 mm

Al momento, las regiones del norte y noreste presentan los mayores estragos, con acumulados que sobrepasan los 70 milímetros en municipios como Ímuris, Nogales, Cananea y Magdalena.

En el municipio de Nogales se han presentado varias afectaciones, entre ellas 3 vehículos atrapados, la inundación en una casa habitación, la caída del techo de una casa, dos postes caídos, dos crecidas de arroyos, deslaves, la formación de tres socavones, un corto circuito y dos árboles caídos, todos estos sin que se presentaran personas lesionadas.

En Magdalena de Kino, se reportó la inundación en tres casas, un auto atrapado y la crecida de un arroyo.

En el municipio de Tubutama, se formó un socavón, mientras que en Ímuris se reportó la crecida de un arroyo y un accidente carretero debido a las lluvias.

Luego de que el pronóstico indica que continuará el alto potencial de lluvias para el oriente y sur del estado durante la noche y madrugada del sábado, autoridades llaman a atender las recomendaciones y cualquier situación reportarla al número de emergencias 911.

