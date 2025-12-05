Colectivo Guerreras Buscadoras Localizan Restos Humanos en San José de Guaymas
El colectivo Guerreras Buscadoras Guaymas - Empalme, localizaron restos humanos en un predio ubicado en la localidad de San José de Guaymas.
Durante una jornada de búsqueda realizada el jueves, 4 de diciembre, integrantes del colectivo Guerreras Buscadoras Guaymas - Empalme localizaron restos óseos expuestos en superficie en un predio despoblado en la localidad de San José de Guaymas.
Estas son algunas de las pertenencias que fueron localizadas
En el sitio también fueron encontradas varias prendas de vestir, entre ellas un pantalón de mezclilla azul con tres corazones rojos en la bolsa izquierda frontal, una camiseta deportiva gris con mangas azul marino y letras “LA” al frente, así como dos bóxers: uno de licra azul con elástico gris y otro en tonos negro y gris. Ninguna de las prendas tenía talla legible.
Durante la búsqueda se contó con el apoyo y acompañamiento de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, así como de elementos de la Policía Estatal, AMIC y la Guardia Nacional.
con información de Roberto Bahena
ABM