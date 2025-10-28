Confirman Caso de Tuberculosis en Instituto Tecnológico de Hermosillo; Esto se Sabe

El caso positivo de tuberculosis de una estudiante de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Hermosillo, que se confirmó el 12 de octubre, permanece bajo tratamiento médico y con las medidas higiénicas y nutricionales necesarias, aseguró Edgardo Duarte Guerra, médico encargado en la institución.

Se diagnosticó por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social el 12 octubre, da positivo a los estudios de laboratorio y por lo tanto se empieza a dar tratamiento, entonces la alumna ya está bajo tratamiento médico y también con sus medidas higiénicas y nutricionales también.

El doctor Duarte detalló que la joven se empezó a sentir mal a finales de septiembre e inmediatamente acudió al IMSS, donde le realizaron las pruebas pertinentes y desde entonces no se presentó a clases.

Además, en estas dos semanas ningún otro estudiante ha presentado síntomas, por lo que se confirma que es un caso único y aislado.

No se van a suspender las clases ni nada por el estilo, porque fue un caso aislado, el alumnado tiene que seguir viniendo a clases, los departamentos están funcionando todos, entonces así estamos ahorita.

Como medidas adicionales, el doctor del ITH informó que desde este 28 de octubre los compañeros de la paciente acudieron a valoración médica preventiva al IMSS, se sanitizarán salones y laboratorios, y el miércoles la Secretaría de Salud instalará módulos informativos y dará una plática sobre medidas preventivas y sintomatología de Tuberculosis.

En el programa de la Licenciatura en Derecho, se detectó un caso aislado de una alumna con tuberculosis, por lo que la Universidad de Sonora implementó una serie de medidas preventivas.

Sergio Trujillo López, jefe del Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud de la Unison apuntó que, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, se estableció una mesa de trabajo para garantizar la seguridad de la población estudiantil, académica y administrativa.

Autoridades confirmaron que no fue necesaria la suspensión de clases, ni de tomar otro tipo de medidas más severas con los estudiantes por tratarse de un caso aislado de tuberculosis y al haber realizado acciones de limpieza y ventilación de espacios.

Algunos alumnos optaron por usar cubrebocas como medida preventiva, además pidieron a autoridades universitarias se brinde más información.

con información de Gerardo Moreno.

