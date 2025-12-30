Mujer Detenida por Presunto Allanamiento de Morada en Colonia Hacienda de la Flor de Hermosillo
Una mujer de 32 años fue detenida luego de ser acusada de ingresar sin consentimiento a una vivienda de la colonia Hacienda de la Flor en Hermosillo, Sonora.
Una mujer fue detenida por el delito de allanamiento de morada en la colonia Hacienda de la Flor, tras ser señalada de introducirse a un domicilio sin autorización, informó la Dirección General de Seguridad Pública Municipal.
De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 08:30 horas del pasado lunes, cuando Itzel Victoria “N”, de 32 años de edad, ingresó sin consentimiento a una vivienda ubicada en la calle Del Chanate, lo que motivó la solicitud de auxilio por parte del afectado.
El reportante, también de 32 años de edad, acudió a la caseta de Respuesta Inmediata que se ubica en ese sector para solicitar la intervención de la Policía Municipal.
Detuvieron a la presunta responsable de allanamiento de morada
Tras el señalamiento directo, los agentes se trasladaron al lugar y procedieron a la detención de la presunta responsable, quien se encontraba dentro de una vivienda ajena.
Seguridad Pública informó que la mujer fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.
Reportero: José Ponce N+
