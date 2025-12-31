Detienen a Dos Presuntos Generadores de Violencia Vinculados a un Grupo Criminal en Hermosillo
Dos presuntos generadores de violencia vinculados a un grupo criminal que opera en la región, fueron detenidos al sur de Hermosillo, Sonora.
Un operativo interinstitucional realizado la mañana de este miércoles al sur de la capital sonorense permitió la detención de dos presuntos generadores de violencia vinculados a una organización criminal que opera en la región.
La acción fue producto de una orden de cateo derivada de labores de inteligencia y coordinación entre la FGJES y autoridades federales. Uno de los detenidos contaba con antecedentes y una orden de aprehensión vigente.
Aseguraron diversas dosis de droga y dinero en efectivo
En el inmueble intervenido se aseguraron diversas dosis de droga y dinero en efectivo, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial junto con los dos detenidos.
La Fiscalía informó que se darán más detalles conforme avancen los tiempos procesales.
Reportero: Gustavo Moreno N+
