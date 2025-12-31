Inicio Sonora Detienen a Dos Presuntos Generadores de Violencia Vinculados a un Grupo Criminal en Hermosillo

Detienen a Dos Presuntos Generadores de Violencia Vinculados a un Grupo Criminal en Hermosillo

Dos presuntos generadores de violencia vinculados a un grupo criminal que opera en la región, fueron detenidos al sur de Hermosillo, Sonora.

Detienen a Dos Presuntos Generadores de Violencia Vinculados a Grupo Criminal en Hermosillo

Detienen a Dos Presuntos Generadores de Violencia Vinculados a Grupo Criminal en Hermosillo. Foto: Archivo N+

Un operativo interinstitucional realizado la mañana de este miércoles al sur de la capital sonorense permitió la detención de dos presuntos generadores de violencia vinculados a una organización criminal que opera en la región.

La acción fue producto de una orden de cateo derivada de labores de inteligencia y coordinación entre la FGJES y autoridades federales. Uno de los detenidos contaba con antecedentes y una orden de aprehensión vigente.

Aseguraron diversas dosis de droga y dinero en efectivo

En el inmueble intervenido se aseguraron diversas dosis de droga y dinero en efectivo, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial junto con los dos detenidos.

La Fiscalía informó que se darán más detalles conforme avancen los tiempos procesales.

 

Reportero: Gustavo Moreno N+

 

