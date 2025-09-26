Estudiantes de Conalep III Agreden a Hombre en Hermosillo; Escuela Aclara la Situación
Autoridades educativas informaron a través de un comunicado que la agresión que se dio entre los estudiantes del plantel Hermosillo III y un hombre, fue porque los jóvenes defendían a un compañero.
A través de un video que circula en redes sociales, se puede observar como estudiantes del Conalep III en Hermosillo agreden a un hombre.
Noticia Relacionada: Adolescentes Armados Presuntamente Asaltan Negocio en Hermosillo; Fueron Detenidos
El incidente ocurrió el jueves 25 de septiembre por fuera de las instalaciones del plantel Hermosillo III, ubicado en la colonia Parque Industrial, al sur de la ciudad capital.
Conalep lamentó y aclaró el incidente a través de un comunicado
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, del Estado de Sonora, Conalep, lamentó el incidente ocurrido el 25 de septiembre pasado afuera del plantel Hermosillo III, donde un hombre mayor resultó golpeado tras una discusión con estudiantes.
La institución aclaró que el video difundido en redes sociales, solo muestra el momento en que los alumnos intervinieron para defender a un compañero, quien previamente habría sido agredido por el ciudadano.
El Conalep Sonora subrayó que los hechos no ocurrieron dentro del plantel ni tienen relación directa con las actividades académicas, pero reconoció que cualquier tipo de violencia es contraria a sus principios y valores.
La Secretaría de Educación y Cultura informó que se intensificarán las estrategias preventivas para evitar que se repitan situaciones similares, con el apoyo de autoridades competentes.
