Festival Internacional de Teatro Universitario 2025 en Hermosillo: Conoce Fechas y Obras

El Departamento de Bellas Artes y la Licenciatura en Artes Escénicas, de la Universidad de Sonora, presentaron el programa número 17 del Festival Internacional de Teatro Universitario, donde, además de llevar a cabo un extenso número de actividades, rendirán homenaje a los maestros Arturo Merino y Luis Enrique García.

El festejo teatral se realizará del 6 al 11 de octubre en tres sedes de Hermosillo y participarán cinco instituciones de educación superior, con 40 actores en escena y cinco directores; se desarrollarán dos talleres y cinco conferencias magistrales.

El festival tienen como objetivo promover la producción académica, la producción artística a nivel superior de instituciones no solamente nacionales, sino internacionales y tienen un enfoque en el cual se vincula el quehacer artístico en el género teatral de los estudiantes, docentes y vincularlo con toda esta actividad, toda esta producción con el público en general.

Con respecto a los homenajeados, resaltó que el maestro Arturo Merino Morales, originario de Jalisco, montó las obras “Bandera Negra” y “Pedro y el Capitán”, que lo identificaron como artista, mientras que Luis Enrique García, fue reconocido como narrador, dramaturgo y rescató la memoria histórica del teatro en Sonora.

El programa de cada una de las obras que conforman este festival y de sus actividades artísticas, así como los espacios donde se llevarán a cabo, podrán conocerlos a través de las redes sociales de la Unison.

Preparan Unison festejos por su 83 aniversario

La máxima casa de estudios realizará una serie de eventos artísticos y culturales en sus seis campus durante octubre, mes en que inició sus actividades educativas en 1942, para celebrar los 83 años de la fundación de la Universidad de Sonora.

Autoridades dieron a conocer parte del programa de aniversario que arrancará el jueves 2 de octubre, que incluye una carrera deportiva, exposiciones musicales y literatura, ferias científicas, exposición de obras plásticas, teatro, conciertos de ópera.

Además habrá talleres enfocados al área de salud, foros y puestos de comidas, todo se ofrecerá o estará instalado en los espacios representativos de los campus de la Universidad de Sonora. El programa se puede conocer en la página www.aniversario.unison.mx

Historias Recomendadas:

con información de Fernanda Romero.

ABM