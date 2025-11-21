Ingreso de Frente Frío 16 a Sonora; Se Mantienen la Probabilidad de Caída de Nieve en el Estado

El día de hoy viernes 21 de noviembre se espera el ingreso del frente frío número 16 a Sonora y provocará un descenso de temperaturas junto a la posible caída de nieve y/o aguanieve en la parte norte del estado.

De acuerdo con el pronóstico del clima de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el día de hoy el frente frío recorrerá el estado y junto a una vaguada polar, además de las corrientes en chorro polar y subtropical se originará la primera tormenta invernal de la temporada.

Este fenómeno metereologico generará un descenso de temperaturas con un ambiente de frío a muy frío que traerán vientos fuertes y lluvias moderadas en la región noroeste y norte de Sonora.

De la misma manera se mantiene la posibilidad de caída de nieve y/o aguanieve sobre la zona montañosa de norte del estado durante la mañana del próximo sábado 22 de noviembre.

Pronóstico del clima en municipios de Sonora hoy viernes 21 de noviembre

Hermosillo

La capital del estado amaneció con una temperatura mínima de 12ºC, esperando un valor máximo de 27 grados centígrados.

Ciudad Obregón

En Ciudad Obregón se registró una mínima de 12ºC, esperando una máxima de 29ºC.

Guaymas

En el puerto de Guaymas la temperatura mínima registrada fue de 12 grados centígrados y el valor máximo esperado será de 25ºC.

Para los 3 municipios existe un 0% de probabilidad de lluvia.

Nogales

En el municipio fronterizo amanecieron con 3ºC y la temperatura máxima pronosticada será de 17 grados centígrados y 40% de posible lluvia.

San Luis Río Colorado

Se registró un valor mínimo de 14 ºC donde la temperatura máxima rondará entre los 16 grados centígrados junto a 70% de probabilidad de precipitación.

Agua Prieta

Al igual que en Nogales, se tuvo un amanecer helado registrando 2ºC y esperan una máxima de 18ºC; no se tienen probabilidades de lluvias para el municipio.

