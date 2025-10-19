Conato de Incendio en Tortillería en Colonia Villa de Seris Moviliza a Bomberos en Hermosillo

Un conato de incendio en la parte de atrás de una tortillería provocó la movilización del cuerpo de bomberos en la colonia Villa de Seris, hacia al sur de Hermosillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, cuando un trabajador al prender la freidora, debajo de esta había tortilla seca y fue lo se prendió, fuego que se pasó a la pared por la presencia de grasa, ante la falta de mantenimiento, según relató personal del Departamento de Bomberos.

Añadió que, cuando llegaron al lugar, los mismos empleados fueron quienes controlaron las llamas echando químicos.

De igual forma los elementos apoyaron a retirar unas láminas que había en la pared para evitar que el humo se acumulara en la zona.

Cabe resaltar que el conato de incendio se registró en una tortillería ubicada sobre la calle Cruz Galvez, casi esquina con el bulevar Vildosola.

Bomberos sofocan fuego en bodega de ropa al norponiente de Hermosillo

Elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo sofocaron un incendio en el interior de una bodega ubicada en el cruce de las calles Cabo San Antonio y Roberto Mejía, en la Colonia Floresta.

Omar Francisco Martínez Lira, responsable de turno, detalló que alrededor de las 5:50 de la mañana recibieron el reporte, que se movilizaron dos unidades de la Estación Norte.

El reporte originalmente era del comercio aquí que tenemos contiguo, al llegar al sitio ya nos percatamos que era un incendio de una bodega particular donde resguardaban este material diverso, mucho tiene que ver con prendas de vestir y con accesorios de madera.

El responsable del servicio puntualizó que en el lugar se trabajó por espacio de dos horas con la intervención de ocho bomberos y sólo se registraron pérdidas materiales.

Sé que es una bodega particular y afortunadamente pues no hubo lesionados en el sitio, todo fue la mercancía que se encontraba en el interior y pudimos evitar que se propagara hacia otra área que el mismo

Al lugar también acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes resguardaron el área.

Historias Recomendadas: