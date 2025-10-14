Joven Fue Lesionado a Balazos tras Discusión en San Pedro el Saucito, Hermosillo

Durante una discusión por el presunto robo de un automóvil, un joven del que no se reveló su identidad, resultó lesionado al ser baleado por una persona que se retiró del lugar sin que fuera detenido, esto en la zona rural oriente de Hermosillo.

El hecho ocurrió alrededor de las 09:50 de la noche del lunes, en la intersección de la carretera a Ures y el camino de terracería que conduce a la comunidad de El Tazajal, en San Pedro El Saucito, a donde acudieron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes.

El agresor le disparó al joven tras una discusión

De acuerdo con la información recabada por los agentes, la víctima se encontraba en un puesto de venta de elotes cuando un hombre se le acercó para reclamarle por un presunto robo de vehículo.

Durante la discusión, el agresor sacó un arma de fuego y le disparó de manera directa al afectado, a quien lesionó en la pierna izquierda, para después huir del lugar.

El joven fue trasladado a un hospital público para recibir atención médica especializada, mientras agentes policiales implementaron un operativo de búsqueda para dar con el responsable, con resultados negativos.

