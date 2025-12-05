Lesionan a Machetazos a Mujer Joven tras Intentar Asaltarla en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia inició de oficio una investigación por la agresión con machete que sufrió una joven mujer durante un intento de asalto en la colonia Quinta Díaz en Ciudad Obregón, hecho ocurrido el martes y que se denunció en redes sociales por el hermano de la víctima.

Asimismo, aunque la carpeta de investigación en un principio se inició por conocimiento de los hechos, la propia Fiscalía confirmó que ya se recibió la denuncia formal por parte de la afectada la tarde del jueves.

Según lo expuesto en redes por el familiar, los hechos ocurrieron a las 08:30 de la noche cuando la afectada salía de su trabajo, se dirigió a su carro y después a tirar basura en un contenedor en la calle Morelos esquina con Tamaulipas.

Un sujeto la sorprendió y la atacó con un machete

En ese momento le salió al paso un sujeto armado con un machete que le exigió le entregara todo lo que llevaba, pero la mujer le enseñó que tenía los bolsillos vacíos del pantalón y le dijo que no tenía nada, aun así el hombre la atacó dándole un machetazo inicial en la rodilla derecha y cuando la afectada gritó por ayuda propinó tres machetazos más, dos en la misma pierna y uno en la costilla.

En el último ataque, logró moverse a tiempo, aunque no evitó el contacto en las costillas, terminando con cuatro heridas, por lo que como pudo corrió a pedir ayuda, momento en el que el agresor huyó sin ser detenido.

Después de la agresión subió a su vehículo y llamó para pedir ayuda a su pareja quien acudió de inmediato y la trasladó a un hospital.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR