Menor Lesionado Tras Caerle Barda Encima en Nogales, Sonora, es Trasladado a Hospital de EUA

Luego de resultar lesionado en un accidente ocurrido la semana pasada, un menor de siete años de edad fue trasladado a un hospital especializado en Estados Unidos para recibir atención médica, tras los hechos registrados en la ciudad de Nogales, Sonora.

El incidente se presentó el 14 de enero de 2026, alrededor de las 11:00 horas, en la calle Bacerac de la colonia Pueblo Nuevo, cuando autoridades fueron alertadas a través del sistema de radiofrecuencia del C5 sobre un menor atrapado por el colapso de una barda.

Personas que se encontraban en el sitio auxiliaron de inmediato al niño, retirando los bloques que lo mantenían atrapado, para posteriormente ser trasladado al hospital IMSS Bienestar, donde recibió atención médica inicial.

El menos se habría colgado de un alambre y posteriormente la barda cayó sobre él

De acuerdo con el testimonio de la abuela, ambos se encontraban en una parada de camiones cuando el menor se colgó de un alambre que formaba parte de un cerco que sostenía una barda de bloques de aproximadamente 1.50 metros de altura, la cual cedió de manera repentina y cayó sobre el niño.

Tras la valoración médica, se le diagnosticó fractura de tibia izquierda y policontusiones, por lo que quedó bajo observación y posteriormente fue trasladado a Estados Unidos para recibir atención médica especializada.

