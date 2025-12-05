Protección Civil Suspende Temporalmente Central Camionera de Navojoa

La Coordinación Municipal de Protección Civil ordenó la suspensión temporal de las instalaciones de la central camionera de una empresa en Navojoa, al sur de Sonora, luego de detectar daños significativos en la estructura del edificio ubicado en las calles Allende y Ferrocarril, de la colonia Centro.

Durante una inspección, personal de la dependencia identificó afectaciones en paredes y techos que representan un riesgo de colapso por que en primera instancia no se hizo la suspensión.

Dan 48 horas para que realicen las reparaciones de los daños señalados

Sin embargo, Protección Civil otorgó un plazo de 48 horas para que la administración realizara reparaciones urgentes, con lo cual no se cumplió, por lo que se procedió a colocar los sellos de clausura.

El inmueble recibe operaciones de diversas líneas de transporte, no solo del grupo propietario del inmueble, por lo que, para no interrumpir la movilidad de los pasajeros, la empresa habilitó de manera provisional los patios de autobuses para la venta de boletos y la salida de corridas, espacio que funcionará temporalmente mientras se atienden las observaciones emitidas por Protección Civil.

con información de Roberto Bahena

ABM