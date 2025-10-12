Paso de “Raymond” en Sonora; ¿Cuál Será el Clima Para Hoy, Domingo 12 de Octubre de 2025?

Después de las primeras lluvias intensas registradas el día sábado en los municipios de Sonora por los efectos del fenómento tropical "Raymond", el pronóstico de lluvias se mantiene activo este domingo.

Los efectos de la baja presión remanente de “Raymond” en combinación con el frente frío No. 6 mantendrán cielos mayormente nublados con condiciones inestables que den paso a lluvias muy fuertes a torrenciales con acumulados de 50 a 150mm, se espera durante todo el día a excepción de algunos municipios del noroeste del estado.

El municipio de Hermosillo registró 24°C como temperatura mínima con una humedad relativa del 95%; hoy se esperan cielos mayormente nublados con 90% de probabilidad de lluvia.

En Ciudad Obregón también se registró una temperatura mínima de 24 grados centígrados y humedad del 95%, esperando un valor máximo de 28°C. En el municipio de Cajeme cuentan con 95% de probabilidad de lluvia.

Guaymas amaneció con una temperatura mínima de 26°C con una humedad relativa del 95% y se espera un valor máximo de 28°C. Se esperan cielos mayormente nublados y 95% de probabilidad de precipitación.

Para el municipio fronterizo de Nogales las probabilidades de lluvia son de 80%, mientras que la temperatura máxima esperada es de 23°C y una mínima de 17°C.



En el municipio de San Luis Río Colorado se registró una temperatura mínima de 21°C y esperan un valor máximo de 34°C, contarán con cielos despejados y solo un 10% de precipitaciones.

Para el municipio de Agua Prieta existe un 70% de probabilidad de lluvia con cielos mayormente nublados; se registró una temperatura mínima de 17°C y esperan una máxima de 21 grados centígrados.

Para hoy se pronostican #Lluvias torrenciales en regiones de #Sonora e intensas en zonas de #Sinaloa y #Chihuahua. Ve el #Pronóstico completo de precipitaciones ⬇️ pic.twitter.com/QKnlFhzByx — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2025

Emiten recomendaciones ante lluvias y tormentas en el estado de Sonora

Ante las lluvias intensas registradas el sábado 11 de octubre y la alta probabilidad de precipitaciones el día de hoy domingo, la coordinación de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para salvaguardar a la ciudadanía.

• Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas.

• Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con encharcamientos.

• Revisar y mantener limpios los desagües del hogar.

• No tirar basura en las calles, ya que puede obstruir alcantarillas y provocar inundaciones.

• No ingresar al mar si se presenta marejada alta o condiciones peligrosas.

• Seguir las recomendaciones de la Capitanía de Puerto en caso de oleaje elevado o vientos fuertes.

• No viajar por carretera, en la medida de lo posible, este domingo, ya que se esperan que sigan las precipitaciones pluviales intensas en todo el estado

De la misma manera, la dependencia pone a disposición su número de emergencia; ante cualquier contingencia que se pudiese registrar pueden marcar de inmediato a la línea 9-1-1.





N+

Historias recomendadas:

JGMR