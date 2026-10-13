Accidentes

Gobernador Confirma Muerte de Familia Sonorense en Ensenada Durante Ciclón Rachel

Cuatro personas, dos mujeres adultas y dos menores de 13 y 4 años, fueron arrastradas por la corriente de un arroyo en Baja California

Gobernador Confirma Muerte de Familia Sonorense en EnsenadaGobernador Confirma Muerte de Familia Sonorense en Ensenada. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Cuatro sonorenses, dos mujeres y dos menores, fallecen en Ensenada por la corriente de un arroyo generado por el ciclón Rachel.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+