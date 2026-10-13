Gobernador Confirma Muerte de Familia Sonorense en Ensenada Durante Ciclón Rachel

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó este martes que las cuatro personas localizadas sin vida en Ensenada, Baja California, que fueron arrastradas por la corriente de un arroyo durante las afectaciones ocasionadas por el ciclón Rachel, eran originarias de Sonora.

El mandatario informó que el Gobierno de Sonora trabaja en coordinación con las autoridades de Baja California para realizar los trámites necesarios para el traslado de las víctimas y brindar apoyo a sus familiares.

“La información que tenemos en este momento, a través del DIF y Protección Civil, es que está confirmada su origen de Sonora y estamos en coordinación con las autoridades de Baja California para que se cumplan todas las condiciones y requisitos procesales, vamos obviamente a acompañar a los familiares, si no me equivoco son diez de ellos que están allá y los vamos a apoyar para su traslado aquí al estado de Sonora, igualmente en los funerales correspondientes”, declaró Alfonso Durazo Montaño.

De acuerdo con información de las autoridades de Baja California, los cuerpos fueron localizados en la zona de Maneadero, en el municipio de Ensenada. Las víctimas son dos mujeres adultas y dos menores de edad, de 13 y 4 años.