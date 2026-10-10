Aseguran en Puerto Peñasco 17 Vehículos con Reporte de Robo en Estados Unidos

Un operativo de seguimiento por la reciente desaparición de dos personas en Puerto Peñasco, dejó como saldo el aseguramiento de 18 vehículos, de los cuales 17 de ellos cuentan con reporte de robo en Estados Unidos y uno más acondicionado con blindaje, en cuyo interior se localizaron narcóticos.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que el hallazgo de los vehículos ocurrió el viernes 9 de octubre, en el sótano de un exclusivo complejo de departamentos de lujo, en Puerto Peñasco.

Derivado de las investigaciones a cargo de la fiscalía se establece que uno de los reportados como desaparecidos el 1 de octubre pasado y posteriormente localizado y rescatado con vida junto con la otra víctima, se desempeñaba como jefe de mantenimiento en dichos apartamentos.

La fiscalía dio parte que esta circunstancia forma parte de las líneas de investigación y será analizada junto con los demás datos de prueba que continúan integrándose en diligencias por parte de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, con apoyo de Sedena, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva.

Se informa además, que las líneas de investigación también se enlazan con las indagatorias por un ataque armado ocurrido el pasado 4 de octubre en el bulevar Benito Juárez, en Puerto Peñasco, donde dos hombres de 27 años perdieron la vida.

En relación a los vehículos asegurados, autoridades estadounidenses confirmaron a la fiscalía estatal que 17 de ellos contaban con reporte de robo en distintas localidades de California, Arizona y Nevada, con fechas de reporte entre 2021 y 2025.

Los 17 automóviles, algunos de ellos de alta gama, son de modelos que van de 2022 a 2025, mientras que la unidad blindada, que no tenía reporte robo, es una camioneta de modelo 2012.