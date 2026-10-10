Seguridad

Aseguran en Puerto Peñasco 17 Vehículos con Reporte de Robo en Estados Unidos

El operativo realizado fue derivado de la reciente desaparición de 2 personas en el municipio sonorense

Aseguran en Puerto Peñasco 17 Vehículos con Reporte de Robo en Estados UnidosAseguran en Puerto Peñasco 17 Vehículos con Reporte de Robo en Estados Unidos. Foto: FGJE

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