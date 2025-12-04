Veladora Provoca Incendio en Taller de Reparaciones Eléctricas, en Hermosillo

Una veladora encendida sobre un mueble de madera habría sido el origen del incendio que consumió por completo un pequeño cuarto habilitado como taller de reparación de aparatos electrónicos, ubicado en la azotea de una vivienda de la colonia San Benito, durante la mañana del jueves, 4 de diciembre.

El afectado indicó que se encontraba dormido en la vivienda cuando inició el fuego, el cual rápidamente envolvió la estructura de la habitación y los equipos en reparación, entre ellos computadoras y diversos electrodomésticos que quedaron totalmente destruidos.

El siniestro fue reportado poco antes de las 08:00 de la mañana por vecinos que observaron una columna de humo sobre el callejón Privada A Santiago Healy y José S. Healy, vialidades rodeadas de las calles Guadalupe Victoria y Reforma.

¿Hubo personas lesionadas en el incendio?

Bomberos de la Estación Centro acudieron con varias unidades y consiguieron controlar el fuego tras una intensa labor que se prolongó por varios minutos.

El reporte también fue atendido por elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Protección Civil y socorristas de la Cruz Roja, sin que se presentarán personas lesionadas.

