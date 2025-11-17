Un Hombre Fue Atacado a Balazos en la Colonia Primero Hermosillo, en la Capital de Sonora

Un ataque armado registrado la noche del viernes dejó sin vida a un hombre en la colonia Primero Hermosillo, en el sector norte de la capital sonorense.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:40 horas en la avenida José Abraham Mendívil, casi al cruce con el bulevar Solidaridad, donde la víctima, identificada como Mario Evaristo “N”, quedó tendida en el área de estacionamiento de una ferretería.

El hombre tenía múltiples heridas de bala

De acuerdo con el informe, el hombre presentaba múltiples heridas de bala en la región torácica, espalda, brazo izquierdo, cadera y ambas piernas.

Tras el reporte al número de emergencias, agentes de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes y acordonaron el sitio, mientras que personal de Servicios Periciales trabajó en el procesamiento de la escena.

El Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo, sin que se informara sobre personas detenidas relacionadas con el homicidio.

