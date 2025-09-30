Un Muerto y Siete Lesionados en Carretera a Mina Nyco en Hermosillo; Hay Cuatro Menores Heridos

Un accidente automovilístico ocurrido después del mediodía de este martes cerca del kilómetro cinco en la carretera a la mina Nico, dejó a una mujer sin vida, así como a tres adultos y cuatro menores lesionados, entre ellos un bebé.

Según los primeros reportes, un vehículo tipo camioneta color gris perdió el control al tomar una curva, salió del camino y cayó a un voladero. Todos los ocupantes del vehículo salieron proyectados fuera del automóvil debido al impacto.

Para atender la emergencia, se movilizaron seis ambulancias del CRUM y de la Cruz Roja, además de dos unidades de bomberos, personal de Tránsito Municipal y Guardia Nacional. El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas y provocó una intensa movilización de los cuerpos de rescate en la zona al norte de Hermosillo.

Información en proceso...

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR