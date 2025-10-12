Vehículo se Incendia por Fuga de Aceite en Hermosillo; Los Tripulantes Salieron Ilesos

Una fuga de aceite provocó un incendio en el motor de una camioneta blanca en el bulevar Enrique Mazón López y bulevar Las Riberas, al norte de Hermosillo.

Alrededor de las 12:30 horas de este domingo, se reportó el siniestro al número de emergencias, acudiendo elementos de la Estación Centro del Departamento de Bomberos para sofocar el fuego.

Los tripulantes de la unidad, un hombre y una mujer, lograron salir de la unidad por su propia cuenta, mientras que los bomberos sofocar el incendio antes de que se propagara hacia el interior del vehículo, resultando únicamente en daños materiales en la parte del motor.

Sofocan incendio dentro de bodega en Hermosillo

En hechos aislados, el pasado viernes, elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo sofocaron un incendio en el interior de una bodega ubicada en la colonia Floresta.

Omar Francisco Martínez Lira, responsable de turno, detalló que al rededor de las 5:50 de la mañana recibieron el reporte por lo que se movilizaron dos unidades de la estación norte.

“Ingresó reporte, originalmente era en el comercio que tenemos contiguo, acudieron las dos unidades de la estación norte, la unidad extintora y cisterna, igual venían en apoyo de otra estación y al llegar al sitio ya nos percatamos que era el incendio de una bodega particular donde resguardaban material diverso; mucho tenía que ver con prendas de vestir y con accesorios de madera”,

El responsable del servicio puntualizó que el el lugar se trabajó por espacio de dos horas con la intervención de ocho bomberos y solo se registraron pérdidas materiales.

Reportero: Gustavo Moreno N+

