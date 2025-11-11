Aumentan los Reportes por Billetes Falsos en Comercios de Tamaulipas

Los comerciantes de Tampico y Ciudad Madero han reportado nuevamente la presencia de billetes falsos, justo al inicio de la temporada alta de ventas, situación que comienza a generar preocupación entre los negocios locales.

De acuerdo con los afectados, los billetes falsos más detectados son los de 200 y 500 pesos, los cuales suelen ser utilizados por personas que realizan compras pequeñas en horas pico con el fin de recibir cambio y así facilitar su circulación.

Los casos se presentan con mayor frecuencia en comercios pequeños, como locales de chácharas o negocios ubicados en la zona de mercados, donde no siempre se cuenta con equipos para la revisión de billetes.

Ante esta situación, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de este delito:

Mantenerse alerta y revisar cada billete antes de recibirlo.

Utilizar lámparas o plumas detectoras.

Evitar distracciones al momento de cobrar.

En caso de detectar un billete falso, no volverlo a poner en circulación.

Asimismo, se recordó que si un billete falso llega a una sucursal bancaria, el cajero no lo devuelve y se levanta un reporte oficial, por lo que se exhorta a los comerciantes a extremar precauciones durante este periodo de incremento en las ventas.

