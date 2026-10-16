Pronóstico del tiempo

Frente Frío 2 Ingresará a Tamaulipas con Rachas de Hasta 100 km/h

Su paso favorecerá un evento de norte con ráfagas de entre 40 y 70 kilómetros por hora en distintas regiones de la entidad

Frente Frío 2 Ingresará a Tamaulipas con Rachas de Hasta 100 km/hFrente Frío 2 Ingresará a Tamaulipas con Rachas de Hasta 100 km/h. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El frente frío 2 llega con vientos de hasta 100 km/h y lluvias intensas. Prepárate para un fin de semana frío y ventoso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+