Frente Frío 2 Ingresará a Tamaulipas con Rachas de Hasta 100 km/h

El frente frío número 2, acompañado de una masa de aire polar-ártico, recorrerá Tamaulipas este viernes 16 de octubre, con probabilidad de lluvias localmente fuertes, vientos intensos y un descenso de las temperaturas durante el fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el sistema ingresará a la Zona Norte durante la mañana, avanzará hacia la Zona Centro por la tarde y llegará a las regiones Cañera y Sur al finalizar el día.

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El paso del frente frío favorecerá un evento de norte con ráfagas de entre 40 y 70 kilómetros por hora en distintas regiones de Tamaulipas, mientras que en el Golfo de México podrían alcanzar velocidades de entre 80 y 100 kilómetros por hora.

Las autoridades meteorológicas también prevén lluvias localmente fuertes antes y durante el paso del sistema frontal, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Para el sábado, el viento del norte continuará, aunque disminuirá gradualmente su intensidad. Además, se espera un descenso de las temperaturas durante el fin de semana, con las mañanas más frías en la región del Altiplano.

A partir del lunes se prevé un nuevo ascenso térmico en el estado.