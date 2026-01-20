Desaparece Taxista en Pueblo Viejo, Veracruz; Autoridades Buscan a Rosendo Morales
Rosendo Morales lleva cinco días desaparecido. Salió a trabajar como taxista en Pueblo Viejo y no se volvió a saber de él ni de la unidad que conducía.
La incertidumbre crece para la familia del señor Rosendo Morales, quien este 20 de enero cumple cinco días desaparecido.
Fue visto por última vez el pasado 15 de enero alrededor de las 11:00 horas, y desde entonces se desconoce su paradero y el de la unidad de transporte que conducía.
De acuerdo con los reportes de sus familiares, el señor Morales se encontraba laborando en un taxi de la ruta Paso del Humo a la Plaza de Pueblo Viejo.
Viajaba en un vehículo modelo 2019, número económico: 191; placas de circulación: A158XFA.
Dada la gravedad de la situación, los familiares hacen un llamado de auxilio ha sido dirigido a instancias estatales y federales.
