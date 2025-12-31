Detectan Primer Caso de Gusano Barrenador en Tamaulipas en Becerro Recién Nacido

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural atendió un caso de gusano barrenador del ganado detectado en un becerro de seis días de nacido en el municipio de Llera, Tamaulipas, el cual presentaba una miasis en el área del ombligo.

Es un caso que se detectó en el municipio de Llera de Canales, en el ejido Emiliano Zapata, en un animal, un bovino becerro de 6 días de nacido, en un predio de 18 animales, predio pequeño. Cabe señalar que es una zona citrícola, por eso nos llama la atención esta situación que se presentó. Por la cronología de la biología del ciclo de vida de la mosca, estimamos que la mosca ovipositó al día dos de nacido del becerro. ¿Qué pasó? Que el productor no tuvo la precaución de aplicar un cicatrizante al ombligo del becerro. Cuauhtémoc Amaya García, Subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal.

Tras la notificación realizada por un médico veterinario zootecnista, personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria acudió de inmediato al predio, donde se mantienen 21 bovinos de diferentes edades. Luego de la inspección correspondiente, se confirmó que no existen otros animales afectados por esta plaga.

Con el objetivo de inactivar el caso dentro de los plazos establecidos en el protocolo sanitario, el Senasica desplegó personal técnico especializado para fortalecer la vigilancia epidemiológica en la zona. Entre las acciones implementadas se encuentra el rastreo epidemiológico y la búsqueda activa de casos sospechosos, en coordinación con personal del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Autoridades Sanitarias Inspeccionaron Ganado en Tamaulipas

Como parte del operativo, se visitaron 10 unidades de producción ubicadas en los alrededores del predio, donde se inspeccionaron un total de 325 animales, entre bovinos, ovinos, caprinos, aves, equinos, porcinos, caninos, felinos y liebres, sin que se detectaran nuevos casos positivos a gusano barrenador del ganado.

Asimismo, se impartieron pláticas informativas y capacitaciones dirigidas a ganaderas y ganaderos de la región, enfocadas en el reconocimiento oportuno de lesiones compatibles y la notificación temprana ante cualquier sospecha.

De manera paralela, se reforzó el trampeo de moscas mediante la instalación de nuevas trampas estratégicas en el área de detección, sin que hasta el momento se haya identificado la presencia de mosca del GBG en la región. Además, se mantiene la coordinación con el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para la liberación de mosca estéril como medida preventiva.

