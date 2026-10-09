Denuncian Presunta Mala Atención y Falta de Camillas en IMSS de Matamoros

La falta de atención oportuna y las condiciones en las que permanecen algunos pacientes internados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Matamoros volvieron a generar inconformidad entre familiares, quienes solicitan la intervención de las autoridades de salud para revisar el servicio que se brinda en el hospital.

Doña Berta es una de las afectadas, quien denunció presuntos malos tratos por parte del personal médico, luego de que su esposo permaneciera hospitalizado. De acuerdo con su testimonio, durante su estancia tuvo que espantar las moscas que se acercaban a su familiar, además de insistir en repetidas ocasiones para que recibiera atención médica.

La mujer relató que su esposo presentaba una temperatura elevada en uno de sus pies y que, pese a buscar ayuda, no obtuvo una respuesta inmediata. Señaló que tuvo que acudir con la coordinadora del área, donde presuntamente recibió malos tratos al solicitar que atendieran a su pareja.

Berta también manifestó su preocupación ante la posibilidad de que algunos pacientes sean dados de alta de manera anticipada para liberar camas, debido a la cantidad de personas que requieren atención médica.

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A esta situación se suma la falta de camillas disponibles en el hospital, una problemática que, de acuerdo con el reporte, afecta la recepción de pacientes y la operación de los servicios de emergencia.

Ante la falta de equipo, algunas ambulancias deben dejar sus propias camillas para que los pacientes permanezcan en ellas mientras reciben atención médica, con esperas que pueden prolongarse por más de tres horas.

Esta situación limita la disponibilidad de las unidades de emergencia, que permanecen sin ese equipo y enfrentan dificultades para atender otros llamados.

Ante este panorama, familiares de pacientes piden a las autoridades correspondientes verificar las condiciones de atención en el IMSS de Matamoros, así como garantizar que las personas hospitalizadas reciban un servicio oportuno y digno, con instalaciones y equipo suficientes para atender la demanda.