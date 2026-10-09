Salud

Denuncian Presunta Mala Atención y Falta de Camillas en IMSS de Matamoros

Ante este panorama, familiares de pacientes piden a las autoridades correspondientes verificar las condiciones de atención

Denuncian Presunta Mala Atención y Falta de Camillas en IMSS de MatamorosDenuncian Presunta Mala Atención y Falta de Camillas en IMSS de Matamoros. Foto: N+

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Familiares de pacientes en el IMSS Matamoros denuncian condiciones críticas: falta de camillas y atención deficiente. Exigen acción inmediata de las autoridades.

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