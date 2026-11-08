Activan Operativo por Presunta Desaparición de Miguel Ángel Almaraz, Alcalde de Río Bravo

La Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí activó un operativo en la zona limítrofe con Zacatecas, luego de recibir el reporte de personas afectadas por los hechos relacionados con la presunta privación de la libertad del alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí informó que, de acuerdo con los primeros datos recabados, el incidente ocurrió sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas, en territorio zacatecano y no en San Luis Potosí.

Según el testimonio de una de las personas afectadas, estas fueron abandonadas sobre la carretera y posteriormente solicitaron ayuda. Después llegaron al municipio de Cedral, donde pidieron auxilio a las autoridades.

Tras recibir el reporte de lo ocurrido en el estado vecino, la Guardia Civil Estatal puso en marcha un operativo en la zona limítrofe y estableció coordinación con las autoridades de Zacatecas y las instancias correspondientes.

La dependencia señaló que estas acciones tienen como propósito contribuir a la localización de las personas relacionadas con el caso.

La SSPC no proporcionó mayores detalles sobre las circunstancias de los hechos en su comunicado.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que recibió un reporte sobre la probable privación ilegal de la libertad de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo, y sus acompañantes, ocurrida en una localidad de San Luis Potosí.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que tuvo conocimiento de los hechos la noche del día anterior, mediante una comunicación recibida en la guardia de la Policía de Investigación destacamentada en Río Bravo.

Tras recibir el reporte, la Fiscalía estatal estableció comunicación con las autoridades de San Luis Potosí y desplegó personal de la institución a esa entidad para acompañar a los familiares del edil y colaborar en las acciones correspondientes.

La dependencia señaló que mantiene contacto con personas cercanas al funcionario municipal y participa activamente en las labores de búsqueda y localización.

Además, informó que activó la coordinación operativa con la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, debido a que, de acuerdo con información que todavía se encuentra bajo investigación, las labores de búsqueda podrían extenderse hasta ese estado.

La Fiscalía de Tamaulipas indicó que mantendrá la colaboración institucional con las autoridades de San Luis Potosí y Zacatecas para lograr la localización del presidente municipal y sus acompañantes.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que mantiene seguimiento puntual al caso y señaló que la Fiscalía estatal trabaja de manera coordinada con su homóloga de San Luis Potosí y sus unidades especializadas para avanzar en la localización del alcalde y salvaguardar su integridad. Agregó que existe comunicación permanente con las autoridades y atención a la situación de la familia del edil.

Asimismo el Partido Acción Nacional (PAN) emitió un comunicado donde expresó su preocupación por los hechos y reiteró su solidaridad ante este caso.

También el Gabinete de Seguridad de México, informó que trabaja de la mano con autoridades de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas para apoyar a la localización del presidente.

Por otra parte, habitantes de este municipio, se comienzan a reunir a las afueras del Ayuntamiento para realizar una oración colectiva por la pronta localización del Alcalde Miguel Ángel Almaraz.