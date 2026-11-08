Seguridad

Activan Operativo por Presunta Desaparición de Miguel Ángel Almaraz, Alcalde de Río Bravo

La SSPC potosina precisó que el incidente ocurrió en territorio zacatecano

Activan Operativo por Presunta Desaparición de Miguel Ángel Almaraz, Alcalde de Río BravoReportan Presunta Desaparición de Alcalde Río Bravo. Foto: Miguel Ángel Almaraz

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Operativo en marcha por la desaparición del alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz. El incidente ocurrió en Zacatecas, según la SSPC.

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