Confirman Cierre Gradual de Empresa Tyco Internacional en Matamoros

El Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora, dio a conocer que la empresa Tyco International, perteneciente al corporativo Johnson Controls ubicada en el parque industrial las ventanas, iniciará un proceso de cierre gradual de sus operaciones en Matamoros que concluirá en septiembre de 2027.

En este mensaje, el secretario del exterior del organismo, Jesús Sánchez Alvarado, dio a conocer que la decisión responde a una reestructuración corporativa y que la compañía garantizó el respeto al cien por ciento de las liquidaciones conforme a la ley y al contrato colectivo de trabajo.

Ante ello, también se dio a conocer que se espera que este proceso implicará la pérdida de aproximadamente mil empleos sindicalizados, además de personal de confianza, situación que en un principio creó confusión.

Asimismo, el dirigente sindical explicó que el cierre no será inmediato, sino que se realizará de manera escalonada durante los próximos dos años, periodo en el que la planta continuará operando con normalidad.

Trasladarán sus operaciones gradualmente a otras plantas

De igual manera se destacó que en este tiempo, las operaciones de la empresa Tyco International se trasladan a otras instalaciones del corporativo en distintos puntos de la República Mexicana.

Para finalizar, Jesús Sánchez Alvarado, destacó que la decisión no está relacionada con el desempeño de la planta, sino con una estrategia de negocio, aunque no descartó que factores como los aranceles hayan influido en el entorno.

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