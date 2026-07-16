Confirman Cierre Gradual de Empresa Tyco Internacional en Matamoros

El cierre gradual de sus operaciones en Matamoros, concluirán en septiembre de 2027, debido a una reestructuración corporativa.

La empresa cerrará gradualmente.Foto: N+

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Tyco Internacional inicia cierre en Matamoros por reestructuración. Mil empleos en riesgo.

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