Deseos de Nochebuena y Navidad: Frases Emotivas para Compartir con tus Seres Queridos

Amor, esperanza y unión son algunos de los grandes símbolos de la Navidad, una de las principales festividades alrededor del mundo cada año. La llegada de esta época, así como del Año Nuevo, representa la oportunidad perfecta para enviar buenos deseos a las personas que quieres. Ponemos a tu alcance a continuación algunas ideas de frases y textos cortos que puedes compartir.

Aprovechando la cena de Nochebuena, en la víspera de Navidad, y el intercambio de regalos con nuestros seres queridos, debemos prepararnos con las mejores frases y deseos para compartir y llenar el hogar de emociones.

Tradicionalmente, entre la familia, se comparte un discurso con frases que llenarán de alegría nuestra mesa al pasar una Navidad más juntos. En algunas ocasiones suele suceder que, al ser una celebración en familia, no podemos compartir con nuestros amigos de la escuela, el trabajo, o viceversa, por eso no está de más enviar un mensaje de buenos deseos a quienes te acompañaron durante el año.

Buenos deseos para compartir en Navidad

Lo primero que debes de tomar en cuenta es que dependiendo de la persona a la que le vayas a enviar el mensaje debes de adaptarte al lenguaje, es decir, si para tus compañeros de trabajo se recomienda tener un poco de formalidad.

También es importante que leas con atención para que no se te vaya ninguna falta de ortografía o no sea entendible, y, por supuesto, no utilices el mismo texto para todos.

Muchas veces nos resulta difícil expresar nuestras emociones, por eso aquí te damos una mano:

Que tengas una maravillosa Navidad, llena de paz, salud y felicidad La Navidad es la mejor época del año para estar con la familia y amigos. Rodéate de tus seres queridos para sentir su calor. ¡Feliz Navidad! Que la Navidad esté llena de amor, de serenidad y de felicidad ¡Feliz Navidad! No te olvides que tenemos una reunión pendiente para celebrar esta mágica festividad La magia de la Navidad es la magia de las personas como tú, que haces que un año se pase volando Para Navidad, felicidad. Para Año Nuevo, prosperidad. Y para siempre, ¡nuestra amistad! Que la magia navideña te aporte alegría, cariño, felicidad, salud y prosperidad Come, bebe y ríe esta Navidad. Que nadie borre tu sonrisa. ¡Felices fiestas! El árbol está decorado, los regalo envueltos, el brindis preparado, que la fiesta comience Te deseo una Feliz Navidad llena de regalos, pero sobre todo rodeada de las personas que más te quieren La Navidad no tendría sentido sin ti. Eres lo más especial que tengo y tu compañía siempre me alegra. ¡Feliz Navidad! Que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y aquello que necesites, y todo lo que no encuentres, ¡búscalo en Google! Esta Nochebuena el niño Dios nacerá y llenará nuestro espíritu de paz, amor y felicidad La Navidad es la época del año en que se nos acaba el dinero antes que los amigos Tu amor es el mejor regalo de Navidad. ¡Eres lo mejor que me ha pasado este año! La Navidad es más bonita desde que estás a mi lado. Deseo que esta Navidad las personas que ya no están os den fuerza para brindar por otro año más. Lo que más importa no es lo que hay debajo del árbol, sino quién está a su alrededor. Por eso agradezco que estés conmigo. Amor, dinero y salud. ¡Brindemos para que el próximo año podamos tenerlas todas! Todo lo que quiero para esta Navidad eres tú. Fiestas como la Navidad me hacen sentir muy agradecido de compartir la vida contigo. Me encantaría que pudiéramos estar juntos en estas fiestas, pero te envío cálidos abrazos para esta Navidad. Os mando un abrazo en esta Navidad. Cuidaos muchos y disfrutar en familia. Vamos a intentar olvidar todo lo malo ocurrido este año para comenzar un nuevo capítulo lleno de amor y perdón. Amor, dinero y salud. ¡Brindemos para que el próximo año podamos tenerlas todas!

Compartir y enviar alguna de estos buenos deseos en forma de frase no te llevará mucho tiempo, pero hará feliz a la persona a la que lleguen, pues sabrá que la mantienes en tus pensamientos.

Recuerda que recibir y enviar palabras de afecto puede ser muy fácil. Para ello, ten en cuenta, como te contamos en una nota previa, estas apps para mandar mensajes y felicitaciones de Navidad y Año Nuevo a las personas que quieres y estimas.

