Evento de Sonideros Gratis en CDMX Mañana 28 de Enero 2026: ¿A Qué Hora y Dónde Será?

La Ciudad de México tiene preparada una noche muy especial para celebrar la cultura popular y el arte de los rótulos con un evento sonidero. La cita es este jueves 28 de enero de 2026 y en N+ te adelantamos el horario, la sede y el costo de este evento.

La exposición "Los rótulos no deben morir", abierta al público en la Galería José María Velasco desde diciembre pasado, pretende dar un vistazo histórico y contemporáneo a este arte gráfico que lucha contra el estigma, mientras refleja el arte popular.

Si bien ya te habíamos adelantado que la explosión busca mostrar el oficio de los diseñadores gráficos en anuncios de comercios formales e informales de Ciudad de México, la Secretaría de Cultura de Ciudad de México decidió celebrar este arte con una noche de sonideros como parte de la Noche de Museos.

Esta última es una iniciativa de la Secretaría de Cultura local que invita a vivir los espacios museísticos de una manera distinta. Así, el último miércoles del mes, los recintos abren sus puertas de 18:00 a 22:00 horas a escenarios artísticos, visitas guiadas caracterizadas, conferencias, conciertos e intervenciones escénicas.

¿A qué hora y dónde es la Noche de Sonideros en CDMX?

Si te estás animando a dar un paseo histórico por las intervenciones gráficas que cuentan la historia de comercios en Ciudad de México, no te olvides de visitar la Galería José María Velasco, la noche del 28 de enero de 2026.

En su invitación, la galerísticas asegura que "Desde Tepito, el sonidero y el rotulismo se encuentran para celebrar la cultura popular, la música y el oficio de la letra".

La cita es de 18:30 a 21:00 horas en Peralvillo 55, colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, al interior de la Galería.

¿Qué habrá en el evento de sonideros de la Noche de Museos CDMX?

A través de sus redes sociales, la Galería José María Velasco dio a conocer a todos aquellos interesados en participar en la actividad que entre los grupos que se presentarán están:

Mosaico Sonidero

DJ Chiakka

Malhabido

Sonido Sabotaje

Además, para acompañar la exposición habrá videomapping en vivo por VJ Mel Flaum, así como la presentación del proyecto "Gráfica Sonidera" de Mariana Delgado.

También habrá un taller para aprender el rotulismo tradicional a pincel con los maestros Isaías Salgado, Rodrigo Rayón, Zandy Reyes y Quetzalcóatl Molina.

Aunque la noche de sonidero será sólo este 28 de enero, la exposición "Los rótulos no deben morir" estará abierta hasta el 5 de abril de este año, y la entrada es gratis.

¿De qué trata la exposición "Los rótulos no deben morir"?

Esta exposición temporal reúne cerca de 100 piezas que cuentan el foco del rótulo, no sólo como lenguaje visual sino como memoria urbana. Su curador y promotor del rótulo es Quetzalcóatl Molina.

La exposición se divide en cinco núcleos: Los Pulques, La fotografía, El Barrio de Tepito, los Rótulos de Tepito y los nuevos rotulistas.

En una afrenta contra la prohibición que se dio en la alcaldía Cuauhtémoc en el año 2022, el curador de esta exposición celebra la declaratoria del rótulo como Patrimonio Cultural Inmaterial de Ciudad de México.

